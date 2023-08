Mga fan natakot, kinabahan: Carla Abellana duguan sa IG

Ang daming natakot, kinabahan sa latest Instagram photo ni Carla Abellana, na duguan siya.

Anyare ba kay Carla? May aksidente bang naganap?

Eh, ‘di ba may mga moment sa buhay ni Carla ngayon na parang palaging seryoso siya?

Kaya hindi maiiwasan talaga na mag-alala, mag-isip ang mga netizen, fan ni Carla, na baka may masamang nangyari sa kanya.

Heto nga ang chika nila:

“Fight Carla!”

“Hope you’re feeling well Miss Carla!”

“Bakit may dugo mahal kong idol!”

“Ma’am punasan niyo po para walang ebidinsya.”

“You can do it!”

“Stay safe po and take care always!”

“Ingat po maam Carla.”

“Anyare Carla?”

Well, heto nga ang chika ni Carla sa mga nagtatanong, kinakabahan.

“How I feel at 1:15am with only half of the scenes done at taping and another half to go.”

So, ‘yun nga, eksena lang `yon sa serye nila. Pero nakakatakot din talaga sa unang tingin.

“I feel like you’re still in character with that emotion. Wow.”

“Looks like a violent dramatic scene.”

Well…