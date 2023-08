Melai flinex na buo ang pamilya

Good vibes ang latest post ni Melai Cantiveros sa kanyang social media accounts kung saan ay flinex niya na buo ang pamilya nila ng mister na si Jason Francisco.

Ilang pictures nga nilang mag-asawa kasama ang mga anak na sina Mela, Stela ang pinost ng Kapamilya comedienne-TV host.

Sey ni Melai sa kanyang caption, “12 Days now galing Korea, ngayun ko lang ulit makakasabay sa pagtulog ang mga Kamsamiii sa pagkabusy and ngayun lang ulit mag lab lab ang Kamsamiii Family kasi busy kami za kanya kanya naming life . Busy sa skul si Mela and Stela and Papa is may work dn. Thank you Lord sa blessing ng family , we Love you Lord kamsaaiiiii Jesus.”

Aprubado naman sa friends, fans, followers ni Melai ang post na ‘yon.

Sabi nga ng iba, tama lang na i-flex niya na masaya sila ng kanyang pamilya.

Ang iba kasi, kapag hindi nagpo-post si Melai na kasama nila ng mga anak na sina Mela, Stela si Jason ay nang-iintriga kaagad.

So sabi nga ng iba, masaya sila sa pa-ayudang ‘yon ni Melai.

Bongga!

(Jun Lalin)