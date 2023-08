Mas maraming kustomer target ng GCash, CIMB sa GCredit innovation

MAS maraming users ang mabibigyan ng access ng GCash, ang top financial super app ng bansa, sa abot-kayang formal credit sa paglulunsad nito ng mga inobasyon para sa GCredit, sa pakikipagtulungan sa nangungunang digital banking services provider, ang CIMB Bank PH.

“GCredit has been an essential tool in helping us achieve our goal of providing fair loans to more Filipinos,” wika ni Tony Isidro, President and CEO ng Fuse Lending, ang lending affiliate ng GCash. “In fact, GCredit has already empowered over 2 million users across the Philippines through our partnership with CIMB – giving users a much-needed lifeline to help them achieve their goals.”

Nakatakdang ipakilala ng dalawamg kompanya ang bagong features para sa GCredit, na naglalayong tulungan ang mga kasalukuyang user na i-manage ang mga finances nang mas mahusay at gawin itong accessible sa mas maraming users.

“GCredit now offers a higher maximum credit limit of up to P50,000, which they can use to pay bills and buy products online or in physical stores, and has further reduced the minimum monthly repayments (minimum amount due) to be more amiably affordable for our customers and encourages more people to turn to digital payments which is safer, faster and more rewarding,” ayon kay CIMB Bank PH Chief Executive Officer Vijay Manoharan.

Ibinaba ng GCash at CIMB ang monthly minimum amount due sa 10% ng principal loan amount plus interest at fees.

Isa si Maria Victoria Luz Martinez sa 2 million customers na natutulungan ng GCredit. Tulad ng maraming Pilipino, wala siyang karanasan sa pangungutang mula sa formal financial institutions. Subalit salamat sa GCredit, madali na siya ngayong nakakabayad ng bills o nakakabili ng essential goods kahit kulang siya sa cash.

“Actually never ako nagkaroon ng credit card. Dito ako kay GCash naka-experience ng GCredit. Hindi mo kailangan mangutang mismo sa tao, o sa 5-6 (loan sharks). Mas mababa ang interest na ibinibigay ni GCash so hindi ka hassle. Hindi ka nahihirapan unlike sa iba na mas malaki pa ‘yung interest dun sa principal na hiniram mo,” sabi ni Martinez.

Kaya naman inirerekomenda ni Martinez ang GCredit sa kanyang pamilya at mga kaibigan nang sa gayon ay maka-access sila sa abot-kaya at ligtas na pautang.

Sa mas maraming GCredit innovations, hangad ng Fuse Lending at CIMB na maabot ang mas maraming users, lalo na yaong mga kumakagat sa informal credit na sobrang taas ang ipinapataw na interes para lamang magkaroon ng panggastos sa kanilang mga pangangailangan.

Nagtutulungan din ang dalawang kompanya para maging available ang GCredit sa Paleng-QR Ph transactions.

Malapit nang dumating ang araw na ang mga GCash user ay maaari nang magbayad ng kanilang binili sa Paleng-QR Ph-ready public markets sa buong bansa, kaya kahit kulang sila sa cash ay araw-araw silang makabibili ng kanilang mga pangangailangan.