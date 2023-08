Margielyn Didal sasabak sa 2023 Japan Tour Pro

TULOY sa kanyang balik porma sa laro si Olympian skater Margielyn Didal upang muling ipamalas ang kahusayan sa kanyang larangan sa paglahok sa Red Bull Drop In Japan Tour Pro ngayong Biyernes sa Murasaki Park Tachikawa Tachihi sa Tokyo, Japan.

Nakatakdang makasama ng 2018 Jakarta-Palembang Asian Games gold medalist ang pinakamahuhusay na performers na kinabibilangan nina 2016 Malmo Park World champion Alex Sorgente, rising star Jake Wooten, X-Games at World Championships medalist Torey Pudwill, World No. 5 Yumeka Oda ng Japan, Brazilian pro-skater at Olympian Felipe Gustavo, Canadian skater at World No.11 Ryan Decenzo, Olympian Zion Wright at globetrotting street at park skateboarder mula Czech Republic na si Maxim Habanec.

“Back in Japan for #redbulldropintour. See y’all this friday at Murasaki Park,” wika ni Didal sa kanyang Instagram post.

Nagbabalik sa pagrampa ng kanyang skateboard ang 2019 Southeast Asian Games double gold medalist matapos ang masaklap na aksidente noong Oktubre 2022 sa Red Bull Skate Level nang ma-dislocate ang kanyang kaliwang bukong-bukong na kinailangan ng agarang operasyon.

