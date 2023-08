‘Kadiwa on Wheels’ muling iikot sa San Juan

Asahan na makakabili ng mga murang produktong bigas, sariwang gulay, mga prutas at iba pa sa pagbabalik ng ‘Kadiwa on Wheels’ sa San Juan ngayong umaga.

Lalapag ito sa Barangay Onse mula alas-otso nang umaga hanggang alas-12:00 nang tanghali habang nakabantay sina Kapitan Obet Alba at iba pang opisyal ng barangay para sa pagdagsa ng mga residenteng sasamantalahin ang murang halaga na mga produkto ng mga magsasaka.

Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, marami pang iikot na Kadiwa on Wheels sa lungsod para sa mga sariwa at murang mga produkto na makatutulong na rin sa mga magsasaka. (Vick Aquino)

Ang ‘Kadiwa on Wheels’ ay nagdadala rin ng mga produkto mula sa Ilocos at iba pang probinsya at inihahatid sa mga barangay.

