JP Dragon 5-Stag Derby malakasan

MALAKASANG pasabong ang ilalarga ni JP Dragon ngayong araw ng Biyernes sa magaganap na 5-Stag Big Event Derby (Early Bird Edition) na bibitawan sa ruweda ng Cavite City Cockpit Arena.

Magsisimula ang pupugan sa alas-4 ng hapon kung saan ang pot money ay P33,000 habang ang minimum bet ay P33,000 rin.

Sina JP Dragon/Ryujin Adan ang host ng nasabing big time derby, ang accepted band ay WPC lamang.

Maaring isabak na stags ay mga nagtitimbang ng 1.7 kgs. hanggang 2.2 kgs. at may 35 grams give and take format habang hindi pwedeng ilaban ang mga hennies o binabae at mga kinulayang manok.

Mahigpit na ipatutupad ni JP Dragon ang penalty sa mga nagde-delay ng laban, papatawan ito ng P3,000 fine.

Inaasahang sasabakan ang pa-derby ni JP Dragon ng mga bigtime breeder at sabungero kaya magandang siyapolan sa ruwede ang masisilayan ng mga mamamago.

Samantala, isa si JP Dragon sa mga tigasing sabungero sa bansa, nahahanay siya sa mga bigtime cocker at kilalang breeder. (Elech Dawa)