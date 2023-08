Joel Embiid nakikisawsaw sa Sixers-James Harden isyu

NAMBABATERYA si Joel Embiid, kahit hindi direkta ay sumasawsaw sa isyu nina James Harden at Daryl Morey.

Kelan lang, tinawag ni Harden ang Philadelphia 76ers president na sinungaling.

Matapos pirmahan ang kanyang player option para sa 2023-24 sa Philly, humingi ng trade si Harden. Nag-preno ang Sixers sa trade talks, isasama na raw si Harden sa training camp roster.

Umingay ang social media nang madiskubre ng mga nagmamanman sa Twitter na inalis ni Embiid ang “Sixers” sa kanyang bio.

Hindi dapat mag-panic ang Philadelphia fans.

Naniniwala si Ramona Shelburne ng ESPN na nanggugulo lang si Embiid, normal na sa kanya ang pag-to-troll.

“He is happy to be a Sixer. I don’t think this is a precursor to something. I think this is Joel Troel,” ani Shelburne.

Teammates pa rin kaya sina Embiid at Harden sa papasok na season? Bibigay kaya si Morey kay Harden?

(Vladi Eduarte)