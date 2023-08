Joel Delfin hari sa FIDE Chess

PETMALU si Joel Delfin nang maghari sa pamamagitan ng tiebreak sa Amateur Chess at Starshots Coffee Standard Chess Tournament 2023 FIDE Rated 1799 and below sa Elyong’s Restaurant sa Commonwealth, Quezon City nitong Linggo, Agosto 13.

Sosyo si Delfin sa una hanggang ikatlong pwesto kasama sina Jaime Criste at Jay Fortunado na may tig-5.5 puntos sa 30 minuto plus 30 segundong time control event na inorganisa nina G. Von Carlson Francisco at G. Amelito Reyes sa pakikipagtulungan ng Amateur Chess at Starshots Coffee na umakit 100 woodpushers.

Pero dahil sa pinakamataas na tiebreak points, nakuha ni Delfin ang titulo, P6,000, tropeo, medalya at libro, pumangalawa si Criste na nakakuha ng P4,000, medalya at libro habang pumangatlo si Fortunado para sa P2,500 premyo.

“Masayang-masaya ako sa aking tagumpay,” sabi ni Delfin, isang service associate na empleyado ng AI Express, at nabansagang Blitz National Master dahil sa husay sa blitz event.

Si Delfin ay umiskor ng mga tagumpay laban kina Saimon Jess Contreras sa unang round, Sashkia Adiaton sa ikalawa, Kenneth Namisato sa ikatlong round, Gabriel Ryan Paradero sa ikaapat at John Paulo Medina sa ikalimang round.

Draw siya kina Jerlyn Mae San Diego sa ikaanim at huling round.

(Abante Sports)