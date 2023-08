Jhasmin Gayle Pascual, CSB markado sa V-League tourney

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

10:00am — DLSU vs UST (men’s)

12:00nn — UPHSD vs SBU (men’s)

2:00pm — CSB vs LPU (women’s)

4:00pm — UPHSD vs SSC-R (women’s)

MULING magpapakita ng dominasyon ang magkasunod na Finals MVP na sina Jhasmin Gayle Pascual at Jade Gentapa para sa reigning back-to-back National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball champions College of Saint Benilde Lady Blazers kontra sa collegiate finalists na Lyceum of the Philippines University Lady Pirates sa maagang rematch sa V-League Collegiate Challenge sa Paco Arena sa Maynila.

Pinataob ng Lady Blazers ang first time finalists na Lady Pirates sa 98th season ng NCAA best-of-three final series para sa muling pagtatagpo sa pambungad na laro para sa women’s class sa alas-2: ng hapon.

Susundan ito ng NCAA tourney third placer University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas kontra sa mga bataan ni multi-titled coach Roger Gurayeb na San Sebastian College-Recoletos Lady Stags sa huling laro ng quadruple-header sa alas-4.

Bago ang banatan sa women’s division, masasaksihan muna ang matitinding paluan at hampasan ng men’s squad sa tapatan ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) squads na DLSU Spikers at Rookie/MVP-led Josh Ybanez na University of Santo Tomas Golden Spikers sa pambwenamanong laro sa alas-10 ng umaga.

Kasunod ang rematch ng defending NCAA men’s champion Perpetual Altas at San Beda University Red Spikers sa alas-12 ng tanghali.

Malaking karanasan ang nakuha ng Lady Blazers sa katatapos lang na 2023 Premier Volleyball League Invitational Conference para sa koponan ng Farm Fresh Foxies na paniguradong nagpatatag sa kahusayan ni 2022 Finals MVP at Best Outside spiker Pascual, habang makakatulong nito si 2023 Finals best player mula Davao na si Gentapa.

Inoorganisa ng Sports Vision Management Group Inc. at suportado ng Bola.TV, Beyond Active Wear, ASICS at Mikasa ang torneo. (Gerard Arce)