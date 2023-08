Jhanlo Mark Sangiao babangon matapos malasap unang kabiguan

NANINIWALA si Team Lakay head coach Mark Sangiao na babawi ang kanyang anak na si Jhanlo Mark kasunod ng masaklap na unang pagkabigo sa mixed martial arts.

Magsisilbing isang malaking aral ang nakuhang pagkatalo ng tinguriang “The Machine” kontra kay Enkh-Orgil Baatarkhuu ng Mongolia sa ONE Fight Night 13: Allazov vs. Grigorian na ginanap sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand nitong Agosto 5.

“You could say it was a reality check, but I’d rather describe it as a significant learning experience for Jhanlo. I believe he learned that consistent training, hard work, and unwavering focus yield great results in the end,” pahayag ng nakatatandang Sangiao.

“In terms of skills, I know he has them, and we will continue to refine them. As for mental toughness, we need to put in a lot of effort there.”

Inamin ng 44-anyos na dating MMA fighter na wala namang pagkukulang sa paghahanda ng anak kahit pa nakalasap ng kimura submission sa second round.

“We all recognize that Enkh-Orgil is a formidable opponent, and how do you counter that? You have to believe and demonstrate that you can defeat him,” paliwanag ni coach.

Paniguradong babawi sa susunod na laban ang 21-anyos na nakuha ang unang pagkatalo sa pitong laban kasunod ng limang submission na panalo at isang knockout na panalo sa kanyang MMA debut noong 2018. (Gerard Arce)