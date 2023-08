Gilas Pilipinas sasabak sa 3 pang tuneup game

MALAKING tulong ang exhibition matches sa preparasyon ng Gilas Pilipinas sa group stage ng 2023 FIBA World Cup.

Sa tuneups, tinarget ng Nationals, babanderahan nina Kai Sotto, Jordan Clarkson at June Mar Fajardo, ang foreign squads na hindi nalalayo ang estilo ng laro sa mga kasama nila sa Group A – Dominican Republic, Angola at Italy.

“We made sure that we mimic the kind of competition and in fact even the schedule, we tried to get it as close as possible to what we are going to face in the World Cup,” paliwanag ni coach Chot Reyes sa The Game ng One Sports.

Split ang dalawang laro ng Filipinos kontra Senegal at winalis sa dalawang laro din ang Team B ng Iran sa Heyuan WUS International tournament sa China.

May nakalinya pang tatlong friendlies ang Filipinos.

Una closed-door match kontra World No. 42 Ivory Coast ngayong Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig.

Isusunod ang Montenegro (Aug. 20) bago ang Mexico (Aug. 21).

Uumpisahan ng Filipinos ang FWC campaign kontra Dominicans sa Aug. 25 sa Philippine Arena sa Bocaue. (Vladi Eduarte)