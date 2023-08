Garrett kasama sa ‘Beauty and the Beast: The Broadway Musical’

Nasa Guam na si Kapuso Soul Balladeer Garrett Bolden para sa rehearsals ng musical na ‘Beauty and the Beast: The Broadway Musical’ na produced ng World Theater Productions.

Gagampanan ni Garrett ang role bilang Beast sa naturang stage adaptation. Sa latest Instagram post ni Garrett, mapapanood sa kanyang reel ang rehearsals at training ng buong cast para sa musical.

“Behind the scenes: Sitzprobe, Enthralling. it’s our first time rehearsing with the two Orchestras. one dubbed as Belle’s Town and The Beast’s Castle, can’t wait for you to hear the Magic,” caption pa ni Garrett.

Inamin ng ‘The Clash’ season one finalist na nahirapan siyang mag-rehearse noong nandito pa siya sa Pilipinas. Pero naging malaking tulong daw ang naging script readings kasama ang co-stars niya via Zoom kahit na magkakaiba ang time zones nila. Kaya noong magkita na sila ng cast sa Guam, naging prepared na silang lahat.

Ito ang second musical na nakasama sa cast si Garrett. Noong 2022, nakasama siya sa Guam production of ‘Miss Saigon’ as John Thomas.

(Ruel J. Mendoza)