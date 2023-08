Francine, Seth ‘di pa sure sa romansa

Hindi pa nakikita nina Francine Diaz at Seth Fedelin na magiging sila romantically.

Heto ang naging pag-amin ng FranSeth love team nang makapanayam sila ng entertainment press sa finale presscon ng teleseryeng ‘Dirty Linen’.

“Yes, lumalim ‘yung friendship namin in a way na mas naging open kami, pero romantically parang hindi,” pahayag ni Francine.

“But masasabi ko mas stronger na ‘yung friendship namin na meron po kami ngayon,” dagdag pa niya.

“Mas lumalim ‘yung samahan namin, pero romantically siguro hindi pa namin nakikita ‘yon,” sey naman ni Seth.

Pero bakit nga ba hindi pa nila nakikita na magiging sila?

“Gusto lang po talaga namin maging best sa ginagawa namin and siyempre heto nga pong ‘Dirty Linen’ ang first project namin together on screen, na makikita kami ng mga tao on screen and parang this is the first show na parang somehow na meron kaming pinrove na kaya namin together,” sagot ni Francine.

“At saka ano, tumatanda kami. Hindi na kami… Wala sa isip namin ‘yung tayo magka-partner, mag-jowa tayo,” paliwanag naman ni Seth

Tinanong naman ni Seth si Francine ng, “Ikaw, bukas ka ba o sarado?”

“You know po kapag kumatok naman ang pag-ibig hindi naman tayo maramot, pero siyempre po trabaho po muna.”

Eh, si Seth kaya open ba na maging mag-jowa sila ni Francine?

“Mangangatok ako.”

Naku hayaan muna natin ang dalawa na mag-focus muna sa kanilang career. Maski naman hindi pa sila mag-jowa ay nakakakilig na sila, ‘di ba?

(Byx Almacen)