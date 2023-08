DOTr sablay, fuel subsidy natengga

Naipit ang paglalabas ng fuel subsidy sa mga operator at tsuper ng mga pampublikong sasakyan dahil sa pagkabigo ng tanggapan ni Transportation Secretary Jaime Bautista na makapagpalabas ng bagong implementing guidelines.

Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management (DBM) kung bakit hindi pa naipapalabas ngayong Agosto ang fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng public utility vehicles (PUVs).

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, kailangan muna ang implementing guidelines para sa panibagong fuel subsidy. Kailangan aniyang magsumite ang Department of Transportation (DOTr) ng Joint Memorandum Circular para sa taong 2023 kasama na ang Memorandum of Agreement (MOA) para maproseso ang identification at validation ng mga benepisyaryo.

“For the Fuel Subsidy to be released, DOTr must submit the Joint Memorandum Circular (JMC) for FY 2023, as well as its accompanying MOA, that would set the process for the identification and va­lidation of beneficiaries,” ani Pangandaman.

Iba aniya ang guidelines ng fuel subsidy noong 2022 na nakalagay 2022 General Appropriations Act na para lang sa nabanggit na taon na pinaglaanan ng P2.5 billion.

Ngayong 2023, ani Pangandaman ay mayroong P3 billion na inilaan para sa fuel subsidy na maipapalabas lamang kapag natugunan ng DOTr ang kinakailangang requirements.

Noong Miyerkoles, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) technical division head Joel Bolano na hinihintay lang nilang i-download ng DBM ang pondo para maipamahagi ang fuel subsidy sa tinatayang 1.3 milyong ope­rator at driver ng mga pampublikong sasakyan.

“Hopefully, before the end of August or within August ay ma-implement po ito, basta ho mai-download na po iyong budget coming from DBM,” wika ni Bolano sa isang public briefing.

Ang mga kuwalipikadong operator at drive­r ay makakatanggap ng P10,000 para sa modern jeepney at modern UV Express, P6,500 naman sa mga traditional jeepney at taxi gayundin sa school/shuttle/tourist service/TNVS, P1,200 sa mga delivery rider at P1,000 sa mga tricycle dri­ver.

(Aileen Taliping)