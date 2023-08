Disiplina, pagmamalasakit, pagmamahal sa bayan, dapat maisapuso ng kabataan

Habang patuloy ang debate tungkol sa panukalang naglalayong palakasin ang Reserve Officers’ Training Corps o ROTC program sa ating mga paaralan, naniniwala ako na mahalagang pag-aralan nating mabuti ang mga potensyal na epekto at benepisyo nito sa ating lipunan.

Para sa akin, hindi lang isang military training program ang ROTC. Mas malalim ang layunin ng programang ito: ang ituro sa ating mga kabataan ang diwa ng pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa bansa, disiplina at pagiging makabayan.

Sa mga kadahilanang ito kaya suportado ko ang pagpapaigting sa ROTC. Naniniwala rin ako na magandang paraan ang programa upang mailayo ang ating mga kabataan sa bisyo tulad ng ilegal na droga at kriminalidad. Sa pamamagitan ng ROTC, matututunan ng bawat estudyante ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagkakaisa at respeto sa bawat isa.

Hindi lang naman sa military events magagamit ang kanilang matututunan sa naturang programa. Ang mga kabataan na dumaan sa ROTC ay magkakaroon din ng kakayahan na tumulong sa disaster response at iba pang humanitarian activities sa ating bansa, kung sakali mang kailanganin ng kanilang komunidad.

Dahil sa ating posisyon sa Pacific Ring of Fire at ang banta ng climate change, mas kailangan na ang mga kabataan ay may sapat na kaalaman at kakayahan upang tumulong sa pagtugon sa mga pagsubok na dulot ng natural disasters at calamities.

Habang pinagdedebatihan pa kung dapat bang gawing mandatory ang ROTC, nais ko ring palakasin ang iba pang mga alternatibong paraan upang maisapuso ng mga kabataan ang mga katangiang nais nating ituro sa kanila.

Isa na rito ang pagpapalakas sa ating sports development programs lalo na sa mga kanayunan. Ang sports ay maaari ring magturo sa ating mga kabataan ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Makapagbibigay-daan din ito para sa pagbuo ng pagkakaibigan, pagkakaisa at pag-unawa sa bawat isa. ‘Ika nga, ‘get into sports, stay away from drugs!’

Dagdag pa rito, dapat mapag-aralang mabuti at maisaalang-alang ang kapakanan ng mga kabataan sa anumang mga programa na ihahain natin sa kanila. Siguruhin natin na hindi ito magiging pabigat sa kanilang pag-aaral, o magdulot ng dagdag na pabigat sa mga magulang at estudyante sa aspektong pinansyal.

Samantala, sa kabila ng trabaho natin sa Senado, patuloy ang aking opisina sa pagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin na nakararanas ng iba’t ibang krisis.

Noong ika-15 ng Agosto, namigay tayo ng tulong sa 1,500 mahihirap na residente sa Tanay, Rizal, kasama sina Governor Nina Ynares, Vice Governor Junrey San Juan, Board Members Boboy Bernados at Hector Robles, Mayor Lito Tanjuatco at Vice Mayor Rex Tanjuatco.

Noong ika-12 ng Agosto, dumalo naman tayo bilang guest speaker sa Fire Senior Leadership Course Class “Tagapangasiwa” 2023-15 Graduation Ceremony sa Davao City. Kinomendahan natin ang ating mga bumbero sa kanilang serbisyo at tapang. Patuloy rin nating ipinaglalaban ang kanilang kapakanan na kasama sa hangarin ng BFP Modernization Act na naisabatas noon na ating iniakda at nagsilbing co-sponsor sa Senado.

Nagpunta naman tayo noong ika-11 ng Agosto sa Catbalogan City, Samar upang pangunahan ang panunumpa ng Barangay Health Workers Federation. Katuwang ang tanggapan nina Governor Sharee Ann Tan at BHW party-list Rep. Angelica Natasha Co, nag-abot tayo ng tulong sa 2,000 BHWs sa probinsya. Pinasyalan din natin ang Malasakit Center sa Samar Provincial Hospital kung saan namahagi tayo ng tulong sa 256 pasyente at 573 na medical frontliners. Bukod dito, may assistance mula sa DSWD para sa mga kuwalipikadong pasyente.

Sa pagbisita sa Samar, naging guest of honor at tagapagsalita rin tayo sa Tandaya Festival: Adlaw Han Barangay, na may 9,000 imbitadong barangay officials. Pinangunahan natin ang pagbubukas ng bagong Tandaya Hall sa Capitol Compound na naging instrumento tayo para mapondohan. Itinampok din sa pagbisitang iyon ang iba pang mga proyektong tinulungan nating mapondohan kasama ang lokal na pamahalaan tulad ng itinatayong bagong sports complex, access roads, new city hall, at pati na rin ang pagsasaayos ng airport na isinulong noong panahon ni dating pangulong Duterte.

Patuloy rin ang ating opisina sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Egay. Nag-abot tayo ng food packs sa 2,500 na biktima sa Benguet; 500 sa Besao, Mountain Province; 200 sa Narvacan, Ilocos Sur; 2,200 sa Bulacan, maliban sa 500 sa Bocaue, at 450 sa Calumpit. Nakapunta rin tayo sa Macabebe, Pampanga para mamahagi ng 500 food packs doon; at 250 din sa Dinalupihan, Bataan.

Tumulong din tayo sa mga biktima ng sunog: 26 sa Cebu City at Lapu-Lapu City; 21 sa Bugasong, Antique; 13 sa Pikit, North Cotabato; at isa sa Sultan Kudarat.

Tinulungan din natin ang 500 mahihirap nating kababayan sa Janiuay, Iloilo; 400 sa Tarlac City; 300 sa Lucena City, Quezon; 150 sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte; 125 sa Ronda, Cebu; 40 sa Kidapawan City; 200 sa Nagcarlan, Laguna; 873 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija; at 98 sa Cebu City.

Nagbigay-suporta rin tayo sa 700 indigents sa Concepcion, Tarlac; 160 sa Buruanga, Aklan; 200 sa Cagayan de Oro City at 500 sa Libertad, Misamis Oriental; at 100 sa Sta. Josefa, Agusan del Sur.

Nagbigay rin tayo ng tokens sa 21 tech-voc graduates sa Training Center for Skills and Development, Inc. sa Manila City.

Sa ating mga isinusulong na mga panukala, kailangan nating tiyakin na ang bawat hakbang na ating gagawin ay tugma sa pangangailangan ng ating mga mamamayan lalo na ng ating mga kabataan na kinabukasan ng ating bayan. Higit sa lahat, unahin natin ang kapakanan ng mga mahihirap at siguraduhing hindi sila mapapabayaan sa ating adhikain tungo sa mas ligtas at matatag na bansa.