DepEd takeover sa 14 EMBO iskul

Nagdesisyon na ang Department of Education (DepEd) na sila na ang pansamantalang magte-takeover sa 14 na public schools sa EMBO areas dahil sa wala pang pagkakaayos sa pa­gitan ng nag-aagawang Makati at Taguig City.

Sinabi pa ng pamunuan ng Dep­Ed na dahil sa lumalalang tensiyon sa pagitan ng dalawang malalaking si­yudad ay sila na ang mamamahala sa Brigada Eskuwela ng 14 na apektadong paaralan.

Ang mga apektadong paaralan ay ang Makati Science High School, Comembo Elementary School, Rizal Elementary School, Pembo Elementary School, Benigno “Ninoy” S. Aquino High School, Tibagan High School, Fort Bonifacio Elementary School, Fort Boni­facio High School, Pitogo Elementary School, Pitogo High School, Cembo Elementary School, East Rembo Elementary School, West Rembo Elementary School at South Cembo Elementary School.

Nakapaloob sa DepEd DO 23, s. 2023 na ang “Office of the Secretary shall directly supervise the management and administration of all 14 schools, pending a transition plan, effective immediately.”

(Vick Aquino)