Comeback ba kamo? Graduate no honor, nag-Top 1 sa board exam

Literal na ‘comeback’ ang ginawa ng bebot graduate na ito dahil kahit hindi siya nakapagtapos with flying colors ay nasungkit naman niya ang unang pwesto sa board exam!

Siya si Micah Arriane Balandang Casas mula sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagtapos siya ng kursong BS Radiologic Technology (BSRT/Diagnostic & Imaging Science) sa Saint Paul University noong 2022.

Say niya sa video, ‘I failed to get latin honors so I got this instead.’

Ipinakita niya sa mga sumunod na larawan ang kanyang official certificate mula sa Professional Regulatory Board of Radiologic Technology bilang 1st placer para sa June 2023 Radiologic Technologist Licensure Examination.

Sabi pa ni Micah, “Failure is not the opposite of success. It is part of success.”

Bukod dito, naikuwento rin niya sa kanyang Facebook post na noong December last year pa sana niya balak mag-take ng exam subalit wala pa siyang sapat na tapang at lakas ng loob noong panahon na ‘yon.

“Some say that when our plans don’t work out, it’s because God has something better for us and here it is. RRT na ako! Tatlong letra lang hiniling ko pero may pa bonus pa!” ani Micah.

Inulan ang kanyang post ng halos 250k views at dagsang komento mula sa madlang peeps na nagpahatid ng kanilang pagkamangha at pagbati.

Tulad na lamang ni @nixonburaga8, “Grabee yung comeback, claiming this positive energy!”

Tila ganito rin ang bet gawin ng user na si @lemoncyyy, saad niya, “Slayedd! If the school won’t allow me to have latin honors (since transferee) then I’ll do this instead! Manifesting topnotcher!”

“Congratulations! But just a reminder to others, pantay lang din kayo pag nagwork na kayo, so don’t push yourself too hard, just do your best,” paalala naman ni @beecee8795.

(Moises Caleon)