Coach Erik Spoelstra masisilayan sa World Cup

HOME game pero hindi home team para kay coach Erik Spoelstra ang 2023 FIBA World Cup.

Sa Worlds sa Aug. 25-Sept. 10, dadayo ng Manila ang Fil-Am coach ng Miami Heat bilang isa sa deputies ni head coach Steve Kerr sa Team USA kasama sina Tyronn Lue ng Clippers at Mark Few ng Gonzaga.

Sa MOA Arena ang matches ng Americans sa group phase, ipinagmamalaki ni coach Spo ang kanyang Filipino ties – tubong Laguna ang kanyang ina.

“Erik Spoelstra, I think his resume kind of speaks for itself,” bida ni forward Bobby Portis, tanging player ng US na may championship ring sa Bucks noong 2021.

Overall, may 15 combined championship rings ang coaches ng US.

Si Kerr, nine-time champion: lima bilang player (Bulls, Spurs) at apat bilang coach ng Golden State.

Si Spo, may tatlong rings bilang head coach ng Heat. Si Lue, tatlo – dalawa bilang player, isa bilang coach ng Cavaliers noong 2016.

Walang FIBA experience ang roster ng Team USA pero paborito pa rin sila.

Kasama din sa lineup sina Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Jalen Brunson, Paolo Banchero.

(Vladi Eduarte)