Choir of the World Title nasungkit ng Kammerchor Manila

Pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon na kumikilala sa church choral group na Kammerchor Manila na nanalo ng 2023 Choir of the World title sa Llangollen International Musical Eisteddfod.

Pinagtibay ang House Resolution 1191 sa sesyon ng plenaryo noong Miyerkoles.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, isa sa may-akda ng panukala, ipinakita ng Kammerchor Manila ang kakayahan ng mga Filipino sa pag-awit at galing sa creative arts.

“Kahit hindi na ito nakakagulat, lagi ko pa ring ikinatutuwa na malaman ang ganitong tagumpay ng ating mga kababayan sa larangan ng pag-awit. Filipino talent speaks for itself through awards like these,” sabi ni Romualdez.

Ginanap ang 2023 Choir of the World sa Llangollen International Musical Eisteddfod sa Wales, United Kingdom noong Hulyo 8.

Ang Kammerchor Manila ay non-profit choral organization na isa sa mga premyadong church choir sa bansa. Itinayo ito noong 1992 ng award-winning musician na si Professor Fidel Calalang Jr.

Kabilang sa choral group ang musical director na si Anthony Go Villanueva, soprano leader na si Queenie Adon at soprano na sina Sheryl Lagundino, Diana Cadahing, Maybelle Baldorado, Caren Mongcopa, Krystl Buesa, Lakasdiwa Paguia, Ericka Patawaran, Patricia Patnugot, Jaymitch Ferolino at Jamille Logmao gayundin ang alto leader na si Mae Robles at mga alto na sina Diane Tuason, Janine De Belen, Lory Esperancilla, Roxanne San Jose, Eloisa Contreras at Janine Lomentigar; ang tenor leader na si Jerome Silvestre kasama sina Arvin Garcia, Feb Elvira, Kevin Yu, Marlo Del Rosario, Renz Marcial, John Paul Guanzon at Renz Apostol; at ang bass leader na si Chian Ilagan at mga member na sina Jasper Sueña, Darwin Lomentigar, Chris Ibañez, Junico Herrera, Cris Magana, Joel Nalda, Aerich Balanggao at Reniel Czar Nobleta.

Bibigyan ng Kamara ng kopya ng kanilang resolusyon ang Kammerchor Manila.

(Billy Begas)