Bong masayang magkakaroon na ng kapatid si Gab

Masaya si Senator Bong Revilla sa pagbubuntis ng manugang niyang si Angelica Alita na misis ng anak niyang si Congressman Jolo Revilla.

Nang maka-chat nga namin ang actor-politician, sinabing masaya rin siya na magkakaroon na ng kapatid ang apo niyang si Gab.

Si Gab ay anak ni Jolo kay Grace Adriano na anak naman ni Rosanna Roces.

“I am so happy for them (Jolo at Angelica). Masaya rin ako for Gab dahil magkakaroon na siya ng kapatid.

“We are all ready to welcome a new apo. Excited kami ni Lani (Mercado, his wife).

“Lolo na naman si Tolome!” tsika ni Bong, na ang Tolome na tinutukoy ay ang character niya sa weekly top-rating action-comedy series niya sa GMA-7, ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’.

At nabanggit na rin lang ang nasabing show, in-announce na rin ni Bong na sa Sunday (August 20) na ang finale episode nila.

Pero dahil patok nga ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ kung saan kapareha niya si Beauty Gonzalez, sinabi ni Bong na dapat abangan ang second season nito.

Tama ba na plano ng Kapuso Network na gawin itong daily show dahil sa mataas na ratings?

Well…

(Jun Lalin)