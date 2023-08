Awra dedma sa mga bagong kaso?

Parang hindi naman apektado si Awra Briguela sa napabalitang tatlong panibagong kaso na isinampa sa kanya sa Makati City.

Mukhang dedma nga ang komedyante sa mga bagong kasong light threats, grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act na nagpa-trending muli sa pangalan niya sa social media.

Imbes na magmukmok kasi ay panay pa ang promote ni Awra sa bago niyang series na ‘Comedy Island Philippines’ na mapapanood sa isang streaming app.

Sabi nga sa caption sa latest Instagram post ni Awra, “The harder the laughs, the longer you stay on.”

For sure, kinausap na rin si Awra ng lawyer niya na huwag nang mag-post ukol sa kaso at huwag na rin magpaapekto sa mga basher.

Actually, safe naman si Awra sa mga batikos sa kanya kahit post pa siya nang post sa kanyang social media accounts dahil naka-limit lang sa friends at sa mga pina-follow lang niya ang puwedeng mag-comment sa kanyang mga ipino-posts.

Tama rin naman ang ginawang ‘yon ni Awra para iwas din sa stress. Eh kung lahat na lang puwedeng mag-comment sa mga post niya, aba, maloloka siya sa mga basher, ‘noh?!

Anyway, kailangan naman talagang harapin ni Awra ang lahat ng mga kaso laban sa kanya at sabi nga, abangan na lang ang susunod na kabanata.

Pero sana nga ay maayos ang lahat ng ito para makapagtrabaho na uli ng bonggang-bongga si Awra.

‘Yun na!