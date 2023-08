Anong say mo, Marco? Cristine ayaw pinag-uusapan ang love life

Ayaw ni Cristine Reyes na pinag-uusapang masyado ang tungkol sa relasyon nila ni Marco Gumabao.

“Happy, happy. I’m happy and ahhh… something fresh and I want to, you know, somehow keep it low.

“Eh kasi mas maganda ‘yung ano, eh, chill lang ‘yung vibes, hindi masyadong pinag-uusapan.

“Medyo gusto ko lang kapag mga ganung bagay, medyo private.”

Ano kaya ang masasabi ni Marco sa tinurang ito ng girlfriend? Well…

Samantala, susubukan naman ni Cristine ang comedy sa pelikula nila ni Empoy Marquez na ‘Kidnap for Romance’ na palabas na sa mga sinehan simula September 6.

Akala nga raw ng iba ay seryosong tao siya pero sa totoong buhay daw ay mahilig siyang magpatawa, pero sa mga ka-close o kakilala lang daw niya.

I’m sure isa sa mga pinapatawa ni Cristine ay ang boyfriend niyang si Marco, ha!

Hehehe! (Byx Almacen)

