3-araw book fest sa Davao

Simula na ngayon ang kauna-unahang Philippine Book Festival sa Davao City mula sa National Book Development Board (NBDB).

Gaganapin sa SM Lanang Premiere ang three-day bookfest simula ngayong August 18 hanggang August 20.

Ibibida sa book festival ang libu-libong libro na likha at sining mula sa mga Filipinos writers and publishers at dadaluhan ng 100 publishers.

Dahil ang kaganapan ay kasabay ng pinakamalaking pagdiriwang ng Davao City na Kadayawan Festival, inaasahan na matutunghayan din ng mga dayuhan at turista ang book festival at magkaroon ng pagkakataon na makita nang personal ang kanilang paboritong Filipino authors.

Ayon kay Charisse Aquino-Tugade, executive director ng NBDB, ang kanilang largest book festival ay nakatuon sa local Filipino books at creators.

Layunin ng Philippine Book Festival na mas makilala ang mga editors, illustrators, at publishers na nasa likod ng kanilang favorite reading materials at makatulong na maiangat ang buyers sa tulong na rin ng Department of Education (DepEd) at iba pang academic institutions.

(Vick Aquino)