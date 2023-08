Vice tahimik sa bagong mga kaso ni Awra

Sinampahan ng tatlong panibagong kaso ang young comedian at TV host na si Awra Briguela.

Sinampahan ng complainant na si Mark Christian Ravana sa Makati Prosecutor’s Office ng mga kasong light threats, grave coercion, at paglabag sa Safe Spaces Act si Awra.

Itong mga bagong kasong sinampa kay Awra ay may kaugnayan sa mga nangyari sa loob ng The Bolthole Bar sa Poblacion, Makati City tulad ng pilit niyang pagpapahubad kay Mark, pagsarado ng pintuan ng bar, at ang paghila ni Awra kay Mark na dahilan para masira ang damit nito.

Habang ang mga naunang kasong sinampa kay Awra na physical injuries, alarm and scandal, direct assault, at disobedience to a person in authority noong June ay may kaugnayan sa mga nangyari sa gulong nangyari sa labas ng nasabing bar.

Tikom pa rin si Awra sa isyung kinasangkutan niya pero balik na siya sa social media para mag-promote ng kanyang bagong non-narrative series sa Prime Video, ang ‘Comedy Island Philippines’.

Samantala, nakausap ng editor naming si Jun Lalin ang isang malapit sa manager ni Awra na si Vice Ganda at alam na raw ng Unkabogable Star ang tungkol sa mga bagong ikinaso sa alaga nito, pero mananatiling tahimik daw ang comedian-TV host.

Tama rin naman na hindi magsalita si Meme Vice tungkol doon dahil hindi naman siya sangkot sa gulong pinadaraanan ni Awra. (Byx Almacen)