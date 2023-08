Target na NPA lider tigbak sa Sultan Kudarat

Bumulagta ang isang lider ng New People’s Army (NPA) na matagal nang tina-target ng militar nang makaengkuwentro ng grupo nito ang tropa ng pamahalaan sa Palimbang, Sultan Kudarat.

Ayon kay 37th Infantry Battalion (IB) commander, Lt. Col. John Paul Baldomar, napatay si Joseph Longan, commanding officer ng Beijing Platoon ng NPA – Far South Mindanao Region command noong Linggo sa nasabing lugar.

“He is one of our high-value targets,” ani Baldomar.

Aniya, nagtungo ang tropa ng Army sa lugar nang isumbong ng ilang residente na nagre-recruit ng mga high school student sa kanilang barangay ang grupo ni Longan.

Tumagal aniya ng 10 minuto ang engkuwentro na nagresulta sa pagbulagta ni Longan.

Narekober sa lugar ang isang hand grenade, mga pagkain at personal na gamot ng grupo.