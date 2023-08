STAG Fighter Award Derby 3rd leg papalo

SISIYAPOL ngayong Huwebes (August 17) ang 3rd leg 5-stag (Early Bird Edition) ng STAG Fighter Award na bibitawan sa ruweda ng Pasay Cockpit Arena.

Inaasahang dadagsain ng mga tigasing breeder at bigtime sabungero ang pa-derby ni Boss Teng Ranola dahil nakalaan ang P4.3M garantisadong premyo kung saan P1M ang ikakalat sa bawat leg.

Hosted ng Oragon Group, hahamigin ng magkakampeon ang P600,000, may P100,000 sa makaka-apat na puntos at P200,000 sa 3 points, sakaling dalawa o higit pa ang magkakampeon ay sharing ang premyo.

Kukubra din ng P50,000 ang last win (sharing), may P35,000 sa handler at P15,000 sa gaffer.

No pot money ang nasabing derby na may minimum bet na P8,800 habang ang accepted wing bands ay WPC, Salpukan at ibang associations.

Tatanggap ang STAG Fighter EB Edition Award winner ng P300,000 at Silver Cup trophy.

“Guidelines for STAG Fighter Award are: Entry name and owner shall be the same for the 4 leges events, select the best 3 scores out of the four legs the candidate for the award had participated and the highest cumulative total is 15 points.” ayon sa organizers.

Samantala, timbang na 1.7 kgs. hanggang 2.150kgs ang pwedeng illaban na stags, bawal ang Hennies o binabae at kinulayang manok habang Nlno face mask, no entry at magdala ng ID.

(Elech Dawa)