Soft tennis, dragonboat, taekwondo tatalakayin sa TOPS Usapang Sports

TAMPOK ang Philippine Soft Tennis team sa panibagong edisyon ng Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ ngayong Huwebes (Agosto 17) sa PSC Conference Room sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate.

Tatalakayin ng grupo ang kanilang paghahanda para sa Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre.

Bibisita sina Bien Zoleta-Manalac at Princess Catindig kasama sina Dheo Talatayod at coach Divine Escala sa pagbibigay ng mga bagong impormasyon para sa kahandaan sa Asiad sa lingguhang sports forum ganap na alas-10:30 ng umaga.

Itinanghal na double gold medalists sina Zoleta-Manalac at Catindig sa nakalipas na Southeast Asian Games sa Cambodia matapos magwagi sa women’s double event at pangunahan ang women’s squad na binubuo rin nina Christy Sanosa, Fatima Ayesha Amirul, Noelle Nikkie Zoleta at Virvienica Bejosano sa team competition.

Si Talatayod, bahagi ng men’s team na kinabibilangan din nina Adjuthor Moralde, George Mendoza, Mark Anthony Alcoseba, Sherwin Nuguit at Joseph Arcilla na umani ng bronze medal sa team competition.

Sumikwat din ng gold medal sa men’s single si Arcilla.

Makakasama nila sa programa na itinataguyod ng Philippine Sports Commission, Behrouz Persian Cuisine at Pocari Sweat sina Philippine Canoe-Kayak and DragonBoat Federation (PCKDF) President Len Escollante at Philippine Taekwondo Federation (PTF) Secretary-General Rocky Samson.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ang mga miyembro at opisyal, gayundin ang mga sports enthusiast na makiisa sa talakayan na mapapanood din via liverstreaming sa TOPS Usapang Sports official Facebook page at sa Channel 8 ng pinakabagong mobile nerwork app na PIKO (Pinoy Ako).

(Abante Sports)