Silyang Pinoy na gawa sa kawayan pinalalakas

Pinalakas ng Philippine Bamboo Industry Development Council (PBIDC) ang paggamit ng silya at mesa na yari sa kawayan.

Target kasi ng PBIDC na maging bahagi ng mga paaralan ang gamit ng kawayan sa pamamagitan ng pagsulong ng “Silyang Pinoy” upang maging kumportable at palitan na ang matitigas na kahoy at plastic na gamit sa eskuwelahan.

Sa pamamagitan ng Department of Science and Technology (DOST), nagkaroon ng ideya ang Forest Products Research and Development Institute (FPRDI), na isulong ang paggamit ng engineered bamboo bilang school desks and chair ng mga mag-aaral.

Ayon kay Butch Madarang, PBIDC executive director, nakikiisa sila sa kampanya ng DOST at nais nilang maging bahagi ang kanilang produkto sa paaralan, kasabay ng pagtulong sa mga magsasaka ng kawayan.

Plano ng DOST-FPRDI na makipag-ugnayan sa Department of Education’s (DepEd) para maisulong ang paggamit ng bamboo bilang kapalit ng mamahaling kahoy at plastik na kung saan kaya nilang ihulma ang kawayan at gawing matibay na gamit sa paaralan.

Nagkaroon na rin ng diskusyon kaugnay sa plano para sa paggamit ng engineered bamboo. (Vick Aquino)