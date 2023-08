Sikat na Thai celebrity gusto maka-collab ang SB19

Dumating sa Pilipinas nitong weekend ang sikat na Thai actor-model-singer-influencer na si Tor Thanapob para sa kanyang first fan in meeting sa Manila.

Si Thanapob ay isa sa most awarded personalities sa Thailand, katunayan ay mayroon na siyang 20 awards bilang actor, model, at influencer.

Sa dami ng kanyang awards, ang Best Actor award niya sa Nataraj Awards noong 2018 para sa kanyang performance sa TV series na ‘Project S The Series: Side by Side’ ang pinaka-paborito niya dahil ito ang una niyang award as TV drama actor.

Samantala, gusto raw niyang maka-collab ang P-Pop idol boy group na SB19 at pinuri pa niya ang leader, vocalist, main rapper, chief songwriter, at arranger ng grupo na si Pablo.

“I would like to work with the idol group SB19, if I have the chance. I love Pablo’s voice so much, it’s really good,” pahayag ni Thanapob.

Ginulat pa niya ang kanyang fans nang kantahin niya ang hit song ng SB19 na ‘Mapa’ as his finale song sa kanyang Manila fan meeting.

Huling napanood si Thanapob bilang Khatha sa TV series ‘Midnight Museum’ ngayong taon. (Byx Almacen)