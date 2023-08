Shevana Laput marami pang ibubuga sa UAAP

MAY kaunting pagbabanta si De La Salle University (DLSU) Lady Spikers towering spiker Shevana Laput sa mga makakatapat na koponan sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball.

Aniya, nagsisimula pa lamang nitong ipakita ang angking pwersa sa kabuuang laro.

Maituturing na panibagong rising star ang 6-foot-2 opposite spiker na magiging malaking banta sa pitong koponan sa collegiate tourney para makatulong sa pagdepensa ng korona ng Taft-based spikers sa pagbubukas ng torneo sa susunod na taon.

Maaaring matugunan ng sophomore spiker ang paglisan ng ilang maaasahang manlalaro na sina Jolina Dela Cruz, playmaker Mars Alba, middle blocker Fifi Sharma, habang hinahantay pa ang desisyon ni libero Justine Jazarreno, kasunod ng pagkakahirang rito bilang Most Valuable Player ng katatapos lang na 2023 Shakey’s Super League National Invitational Tourney nitong Linggo.

Isa na rin ito sa magiging sandalan ng Lady Spikers sa kanilang back-to-back title bid sa pangunguna ni 85th season Rookie/MVP Angel Canino, Thea Gagate, Alleiah Malaluan, Amie Provido at ace-setter Julia Coronel.

“But really it’s definitely been a development. But this is not the best me, this is definitely not the best version of myself. There’s gonna be more improvements to come,” wika ni Laput.

Tila nagsisimula pa lamang mag-init ang karburador ni Laput matapos pagbidahan ang koponan sa SSL nang walisin ang Adamson University (AdU) Lady Falcons sa bisa ng 25-19, 25-22, 25-17 Game 3 victory sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

“I am honored (for winning the MVP). But I guess this makes me feel like I need to step up even more. I need to work even harder, you know, now that there’s ‘reputation’ kind of thing,” paliwanag ng nakababatang kapatid ni 6-foot-10 PBA player James Laput.

“It’s just adjusting again. I’ll still improve as a player, so they will also need to — like people also need to adjust to me still. But it’s just me playing as myself.”

(Gerard Arce)