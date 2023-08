Sentro artista nationwide art contest inilunsad

Ang Sentro Artista’s Nationwide Art Contest para sa taong ito ay narito at magsisimula na! Ang tema para sa nationwide art contest ay “Hindi Umuurong sa Pagtulong” na siyang misyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Ang PCSO ang katuwang at kasaanga ng Sentrp Artista Art Hub sa nationwide visual arts contest na ito.

Ibinabahagi ng PCSO ang adbokasiya ng Sentro Artista Art Hub sa pagtataguyod at pagbibigay halaga at pagkilala sa mga talentadong Pilipino sa sining biswal. Sa proyektong ito, ang mga artista sa sining biswal ay inuudyukan na ilabas ang pinakamahusay niang mga likha at ang eksibit na bahagi ng kaganapang ito ay magbibigay sa mga artista mula sa iba’t ibang rehiyon ng plataporma upang maipakita sa publiko ang kanilang dakilanh sining.

Pahayag ni PCSO General Manager Mel Robles: “We are not only here to take care of the welfare and the well-being of the Filipino people, but we have to take care also the soul of the country because it makes you a better citizen, a better person, and it makes you more humane to see the beauty of life.”

Dagdag ni Ginoong Robles: “This is purely a private initiative and no public funds will be used here, that is why we’re very happy since there are many people who invest in arts. And I don’t think they see this as a losing proposition — either way, they win.”

Inihayag ni Jay Ruiz, isang media practitioner at co-founder ng Sentro Artista, na kabilang sa mga kategorya ay figurative style. Dito, ang medium na ginamit ay dapat na langis o acrylic sa museo na nakabalot na canvas na may sukat na apat na talampakan ang taas at tatlong talampakan ang lapad na may kapal na dalawang pulgada, at nasa portrait na oryentasyon.

Pahayaag naman ni Ginoong Ruiz: “Sentro Artista would like to express our gratitude to the PCSO headed by GM Mel Robles for collaborating with us in uplifting the Filipino visual artists.”

Walang kinakailangang bayad sa paglahok, ngunit ang mga interesadong kalahok ay kailangang punan ang isang registration form na pwefeng ma-access m hangfanf sa Agosto 30 sa pamamagitan ng Facebook page ng Sentro Artista Philippines.

Magkakaroon ng online submission ng mga entry para sa pre-screening. Ang deadline para dito ay sa Setyembre 29. Ang lahat ng mga shortlisted entries ay kailangang maihatid sa Greenhills Mall sa Oktubre 22 -23 mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. ng mga kalahok. Ang mga napiling kandidato ay aabisuhan sa pamamagitan ng email.

Bukod sa P1 milyon na grand prize, ang Sentro Artista ay magbibigay din ng P250,000 sa second place winner, habang ang third placer ay makakakuha ng P175,000. Magkakaroon ng siyam na mananalo ng P75,000 cash prize para sa honorable mention.

Para sa karagdagang katanungan at buong detalye, mangyaring bisitahin ang Facebook page ng Sentro Artista Philippines at ang @sentro_artista Instagram account.