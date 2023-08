School supplies na positibo sa lead, ibinabala

Binalaan ng isang watch group na Ban Toxics ang publiko kaugnay sa pagbili ng mga school supplies na positibo sa kemikal na lead.

Ito ay matapos madiskubre ng Ban Toxics sa isinagawang market surveillance na maraming school item sa Divisoria ang nasuring positibo sa lead gaya ng kiddie backpacks, crayons, pastel colors, lapis, pencil cases, at water containers.

Sa isinagawang inspeksiyon gamit ang x-ray fluorescence analyzer, nalaman na ang kiddie water containers ang nagtataglay nang pinakamataas na lead na 24,500 parts per million (ppm).

Bukod pa rito, karamihan anila sa sample ng school supplies ay hindi kumpleto o walang product information.

“Our investigation proves the continued presence of toxic chemicals in children’s products. We advise parents to take necessary precautions when buying school supplies,” ayon kay Thony Dizon, toxics campaigner ng BAN Toxics.

Ayon sa World Health Organization, (WHO), ang sobrang pagkalantad sa lead ay maaring makaapekto sa development ng utak ng bata, nakakabawas sa kanilang talino at tumataas ang antisocial behavior. (Juliet de Loza-Cudia)