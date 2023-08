Romeo Cantancio nasikwat 3 gold medal sa ROTC Games

Iloilo City – HINDI ininda ni Romeo Cantancio ng University of Negros Occidental-Recoletos ang hirap na magkasunod na takbuhin ang 100m at 4x400m relay upang angkinin ang ikatlong gintong medalya sa athletics at pangunahan ang mga atletang kadete kalahok sa ginaganap na 2023 Philippine Reserve Officers Training Corps Games sa Iloilo Sports Complex.

Unang nanguna ang 2nd year Criminology student na si Cantanco sa 200m sprint Miyerkoles ng hapon bago trinangkuhan ang koponan ng UNO-R kahit ilang minuto lamang nakapagpahinga para tulungan na magwagi ang koponan nito sa 4x400m relay tungo sa gintong medalya.

Nagwagi din ang quartet nina Cantancio, John Lloyd Moreno, David Paul Balagat at Christian Sericon sa 4x100m run.

“Sayang po kasi nakaapat po sana ako na gold kaya lang po nag-second lang ako sa 200m noong Martes,” sabi ni Cantancio na nais na maging pulis.

Inangkin naman nina Piepet Prebillo mula Filemar Christian University-Roxas City at Ma. Elena Cornelio ng West Visayas State Univeristy-Calinog ang tigalawang gintong medalya sa athletics.

Nakuha ni Prebillo ang ikalawang ginto matapos magwagi sa women’s 100m event Army Division habang sinundan ito ni Cornelio sa Philippine Air Force category kung saan ipinaliwanag ng PRG Secretariat na magkakahiwalay ang ginto, pilak at tansong medalya na ibibigay sa talong sangay ng military sa bansa.

Wagi din si Prebillo sa 200m sa unang araw ng kompetisyon bago sinundan ni Cornelio.

Ang mga magwawagi naman ng ginto at pilak na medalya lamang ang makakatuntong sa kampeonato.

(Lito Oredo)