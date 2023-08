Pelikula ni Stephanie Raz puno ng kababuyan

Sabi ng mga manunulat, punong-puno raw ng kababuyan ang pelikula ni Stephanie Raz, na dinirek ni Bobby Bonifacio, Jr.

Si Stephanie nga ang bida sa ‘Kahalili’ at kasama niya sa pelikula sina Sid Lucero, Millen Gal, Victor Relosa, Mercedes Cabral.

Eh kasi naman, opening pa lang ng pelikula, maloloka ka na, dahil pinarurusahan si Stephanie at punong-puno siya ng dugo, habang sinasabihan siya na marumi siyang babae.

At makikita mo rin na may mga eksena siya na natulog siya katabi ang mga baboy. At ang nakakaloka ang eksena na pinatungan siya ng baboy, ha! Ganun nga ang mga ‘baboy’ na eksena sa ‘Kahalili’, na palabas na sa Vivamax simula August 18.

Anyway, bongga nga ang tapang ni Stephanie, lalo na sa eksenang naki-threesome siya kina Sid at Millen.

“Sa totoo lang takot ako kay Direk Bobby. Pero sabi ni Direk, huwag akong matakot. Gawin ko lang ang best ko.

“At saka, nagawa ko na rin naman `yon sa ibang movie ko noon. Pero ngayon, malaki talaga ang tiwala ko sa mga kasama ko.

“Close naman kami ni Kuya Sid. Pero, hindi pa rin maiwasan na kabahan ako. Sabi ko kay Millen, manood din siya sa mga scene namin ni Kuya Sid para hindi ako masyadong kabahan!” kuwento ni Stephanie.

May eksena rin si Millen sa ‘Kahalili’ na sinubo ang korona ng dibdib ni Stephanie, ha!

“Noong una po daya, pero parang nadala siya sa eksena. So, nagawa niya. Okey lang po, magpinsan naman kami! Okey lang sa akin!” sabi ni Stephanie.

Hindi ba siya nadadala sa mga maseselang eksena nila ni Sid, o kahit ni Victor?

“Ay, hindi po! Hahahaha!

“Basta ang iniisip ko lang, gagawin ko ito, at may tiwala ako kay Direk, at sa partner ko. At before naman gawin `yon, nag-uusap naman kami,” sabi pa rin ni Stephanie.

Anyway, sa bilang ko ay umabot ng walo ang lampungan, kangkangan sa pelikula. At matitindi, mahahaba ang mga eksenang `yon, ha!

Gusto ngang subukan ni Direk Bobby ang pasensiya ng mga manonood, kung mapapagod, magsasawa ba sila, kapag mahaba ang mga lampungan sa harap ng kamera. (Dondon Sermino)