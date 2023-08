PBBM binalaan mga hoarder ng bigas

Pinakilos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Agriculture (DA) at Department of Trade and Industry (DTI) na bantayan ang presyo ng bigas sa iba’t ibang pamilihan sa bansa upang masigurong hindi magsasamantala ang mga negosyante lalo na ngayong hindi pa panahon ng anihan.

Binalaan din ng presidente ang mga hoarder at mga nagmamanipula sa presyo ng bigas na mananagot ang mga ito sa batas.

Sinabi ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng bigas, gayunman ay hindi pare-pareho ang pres­yo nito sa pamilihan.

Tiniyak ng presidente na nakikipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor upang mapababa ang presyo nito.

“Rice supply is sufficient. Prices are, however very variable. The government is working with the private sector to rationalize the prices and make available affordable rice in the market and Kadiwa,” anang Pangulo.

Batay sa report ng DA sa pangulo, iba-iba ang presyo ng bigas na ibinebenta ng retailers na mula P38-P40, at mayroon pang umaabot sa P50 depende sa klase ng bigas. (Aileen Taliping)