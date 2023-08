Papalo ng P15.8T sa 2024! Senado windang sa paglobo ng utang

Kabado ang ilang senador sa lumolobong utang ng Pilipinas na ayon sa National Treasurer ay posibleng umabot ng P15.8 trilyon sa katapusan ng 2024.

Tanong tuloy ni Senadora Risa Hontiveros sa budget hearing sa Senado: “Saan kaya nila kukunin ang pambayad sa ating uutangin?”

Aniya, ang buong mundo ay patuloy na nasa crisis mode at pa­tuloy na humaharap sa mga bago pang hamon kaya ang 2024 proposed budget ay hindi angkop sa layunin na makabawas ng utang. Apektado rin umano sa pagsirit ng utang ang budget ng national government.

Sinabi pa ni Hontiveros na kahit anong gawin ng pamahalan para mapalakas ang ekonomiya, patuloy pa rin itong hihilahin ng mataas na inflation.

Tanong naman nina Senador Sonny Angara at Cynthia Villar, paano aangat ang Pilipinas kung panay naman ang import ng bansa?

“Just like onions, I saw the figure, every year it’s 27,000 metric tons ang shortage but the importation is 100,000 e ‘di tatamarin na ang onion farmer to produce because ang laki ng importation why don’t you review the PSA data and importation? You should review that every year, it’s so high. Even rice, nakakapagtaka, why ang laki-laki,” katuwiran ni Villar.

Pinakalma naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang mga senador sa pagsasabing hindi makakaranas ng krisis ang Pilipinas.

“I don’t think that the Philippine economy is in a crisis. The International Monetary Fund and the World Bank admires the way we handle the Philippine economy. The credit ra­ting agencies, despite the massive downgrades of economies all over the world, have maintained the credit rating of the economy. In fact, recently we had an upgrade in the rating,” pagbibida ni Diokno.

Nauna rito, tinanong ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang mga economic manager kung bakit hindi dapat mag-alala ang mga Pilipino sa lumolobong utang gayong lumalaki rin ang dapat bayarang principal na utang at ang mga dapat pang bayaran.