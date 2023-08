Panalo sa advertisers: ABS-CBN talo GMA-7

Nakakatuwa ang mga netizen sa X (Twitter) dahil sila-sila mismo ang nagbibilang ng ads ng mga primetime teleserye.

Halos doble nga raw ang bilang ng ads ng teleseryeng ‘The Iron Heart’ na umeere sa TV5 kumpara sa katapat nitong programa sa GMA-7, ang ‘Royal Blood’.

Noong August 14 (Monday) episode ng pinagbibidahang teleserye ni Richard Gutierrez ay mayroon itong 64 ads habang 37 naman ang ads na umere sa katapat na programa.

Ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ naman ay mayroong 84 ads vs 50 ads sa katapat nitong ‘Voltes 5: Legacy’ ng Siyete.

Ayon naman sa NUTAM Ratings ng Nielsen Philippines, ang teleserye na pinagbibidahan nina Coco Martin at Lovi Poe ang nangungunang programa sa bansa, nagkamit ito ng 13.8% noong August 10 (Thursday), sumunod ang ‘24 Oras’ na may 13.7% at nasa ikatlo naman ang ‘Voltes V: Legacy’ na may 12.8%.

Hindi rin nagpahuli ang ‘Dirty Linen’ na maski late timeslot ay tinututukan pa rin ng viewers dahil sa intense story at acting ng cast na pinangungunahan ni Janine Gutierrez.

Mayroong 47 ads ang August 14 (Monday) episode nito kumpara sa 23 ads ng kabila (‘Unbreak my Heart’ na co-produced ng ABS-CBN, GMA-7 at Viu) at gumawa rin ng record ang nasabing episode na may all-time high concurrent views na 166,000.

Inaasahang mas tataas pa ang concurrent views nito lalo pa at nasa huling dalawang linggo na lang ito.

Anyway, going back sa ads ng shows ng ABS-CBN na umeere sa TV5, I’m sure dedepensa ang Kapuso fans at sasabihing mas mahal ang advertising rates ng GMA-7.

Ganun nga kaya ‘yon?

Well… well… well…