P17B swak sa dagdag-sahod ng mga taga-gobyerno

May aasahang dagdag-suweldo ang mga kawani ng gobyerno sa susunod na taon.

Naglaan ang Department of Budget and Ma­nagement ng P16.95 bil­yong piso para sa inisyal na pagtataas sa sahod ng mga kawani ng gobyerno sa 2024 National Expenditure Program (NEP) sa ilalim ng miscellaneous personnel benefits fund o MPBF.

Sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na kapag naaprubahan ang NEP ay magiging compensation packages ito sa mga kawani ng gobyerno sa susunod na taon.

Ang nabanggit na pondo aniya ang magdedetermina sa halaga ng posibleng dagdag-sahod sa pagitan ng 2-8 percent sa buwanang basic salary ng iba’t ibang posisyon sa national government.

“We have allotted P16.5 million in the FY 2024 MPBF to support the compensation adjustment that may be pursued startin­g next year,” ani Pangandaman.

Naibigay na ng gobyerno ang huling tranch ng salary increase nitong Enero sa ilalim ng Salary Standardization Law of 2019.

Sinabi ni Pangandaman na ang inaasa­hang dagdag-sahod ay upang mahikayat ang publiko na magtrabaho sa gobyerno at upang maging inspirado ang mga kasalukuyang kawani na manatili sa gobyerno at magtrabaho nang maayos. (Aileen Taliping)