Minura ng mga fan: Angel, Xyriel nanlamon sa aktingan

Trending sina Xyriel Manabat, Angel Aquino, dahil sa ‘nanlamon’ na acting nila, ha! Minura nga sila ng mga netizen dahil sa nakababaliw na kahusayan nila sa pag-arte.

Kaloka ang dalawa, na hindi talaga nagpatalbog sa mga kaeksena nila sa ‘Dirty Linen’. Paulit-ulit nga ang chika ng mga faney na lamon kung lamon ang dalawa, ha!

Pero oo naman, halos lahat ng artista sa seryeng ito ay magagaling. Pero, ibang-iba raw ang pinakitang akting nina Xyriel at Angel sa episode nitong Martes ng gabi, na talagang markado, tagos sa puso ang kahusayan.

Heto nga ang kalokang chika ng mga netizen:

“Everyone did so well in the acting department. But you can’t tell me otherwise. Angel and Xyriel owned this episode. Wow. Just wow!”

“Xyriel ate and left no crumbs. Slayed.”

“Ibang level ang actingan. Napaka-impakta ni Xyriel. Nanlalamon hard.”

“Trending nga si Xyriel, nanlamon na naman sa eksena. Grabe ang galing umarte.

“Pasabog ang aktingan. Miss Angel, Xyriel, iba kayo.”

“Nanlamon ng buhay ang Xyriel oh!”

“This episode is brought to you by Gawad Urian 2014 best supporting actress Angel Aquino.”

“Angel, Xyriel, ang sasakit ninyong panoorin.”

“Angel and Xyriel are owning tonight’s episode.”

“Angel Aquino supremacy. Bagay silang mag-nanay ni Xyriel. Parang next Janice de Belen si Xyriel.”

“Angel and Xyriel carried this episode.”

Well, nanglalamon queens nga ang tawag kina Angel at Xyriel ngayon. At hindi nila kasalanan kung mahusay silang umarte, ha! (Dondon Sermino)