Miel Fajardo pinabagsak kasapakan sa unang round

LITERAL na hindi pinagpawisan si Miel “The Silent Assassin” Fajardo sa kanyang 12-round title fight kontra John Paul “Angas ng Cebu” Gabunilas dahil tinapos niya ito via first round knockout upang makuha ang Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight belt nitong Martes ng gabi sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City.

Tatlong beses pinadapa ng 23-anyos na tubong San Francisco, Agusan del Sur ang crowd-favorite boxer patungo sa ika-10 knockout victory sa 11 panalo kabilang ang dalawang tabla, habang napahaba nito ang winning streak sa 10.

Pagtunog pa lamang ng bell sa fist round ay mabilis na umatake si Fajardo at agad na pinabagsak si Gabunilas.

Matapos maiwasan ng Cebu-native ang kaliwang jab ni Fajardo, mabilis na kanang suntok naman ang sumalubong sa mukha ni Gabunilas para sa unang knockdown.

Sinubukan pang makabangon sa bilang ni referee Tony Pesons na hilong-talilong na agad sinundan ng magkakasunod na banat para sumadsad muli sa sahig si Gabunilas.

Muli nitong nalampasan ang bilang ni Pesons, subalit sa ikatlong pagkakataon ay muli itong bumagsak na senyales ng pagtatapos ng laban sa isang minuto.

Beterano ng international fights ang 5-foot-5 Sampaloc, Manila-based boxer na sinundan ang ikatlong magkakasunod na first round victory mula kina Richard Claveras noong Hulyo 30, 2022 sa SM City San Lazaro at Thai boxer Sarawut Jiamthong noong Disyembre 28 sa Spaceplus Bangkok RCA, sa Thailand para sa Asian Boxing Federation flyweight.

(Gerard Arce)