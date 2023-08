Mga taong simbahan hinirit kumandidato sa BSKE

Hinimok ni Bontoc Lagawe Bishop Valentin Dimoc ang mga ‘servant leader’ ng komunidad kumandidato sa isasagawang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre.

Sinabi ng Obispo na mahalagang maipamalas­ ang pagiging servant leader sa itinuturing na pinakamaliit na yunit ng lipunan para maging daan sa pagbabago ng buong pamayanan.

“Calling on Catholic patriots in our communities to run for servant-leadership in the Barangay level. We pray and encourage servant-leaders in the BECs to file their candidacy for governance and service in the Barangay level,” ani Bishop Dimoc.

Ani Obispo, isang mahalagang tungkulin at ma­laking responsibilidad ang gagampanan ng mga mahahalal na lider para pangunahan ang pag-unlad sa komunidad.

Magsisimula ang paghahain ng kandidatura para sa BSKE sa Agosto 28 hanggang Setyembre 2 habang itinakda naman ang campaign period mula Oktubre 19 hanggang 28, dalawang araw bago ang halalan sa Oktubre 30. (Juliet de ­Loza-Cudia)