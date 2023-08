Mga Multo ng Bata Suki sa Karinderya 

Mga ka-Misteryo kakaiba itong isang karinderya na ang suki ay multo ng mga bata.

Iyan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Si Dulce ng Pasig ay may-ari ng karinderya. Hindi niya akalain na ang dalawang bata na nagpupunta sa kanya ay mga multo pala.

Misteryo: “Madalas ba sa karinderya mo ang mga batang multo? Ilan sila? Mababait ba sila?” Dulce: “Naku oo hanggang ngayon andyan pa rin sila pero sanay na ako pero noong una natakot talaga ako kasi akala ko mga tao sila. Dalawa sila lalaki at babae. Yung batang lalaki nakaputing shirt at naka-short at yung batang babae ay naka-dress na puti. Akala ko talaga mga totoong tao sila.”

Misteryo: “So ang tingin mo pala sa mga multo ay parang physical beings na o tao. Hindi mo na masabi ang difference kapag nakita mo akala mo lahat ay tao?”

Dulce: “Oo kasi since noong bata pa ko nakakakita na talaga ako. Iyak ako ng iyak moon kasi lagi sila nasa paligid ko ayaw nila umalis. Ganun pala yun kapag nakikita mo sila lumalapit sila.”

Misteryo: “Yes tama ka kasi nakikita nila ang liwanag mo doon sila attracted at gusto nila makakuha ng liwanag mo kasi yun ang pagkain nila. Though may multo mas gusto nila yung energy mo kung takot ka o galit ka.”

Dulce: “Grabe nga kasi lumalapit talaga sila kahit matutulog na ako dumarating sila. Yung dalawang bata sa karinderya ko nakakausap ko sila at sumasagot sila.ng parang tunay na tao.”

Misteryo: “Kailan mo napansin na hindi pala sila totoong tao?”

Dulce: “Noong tumagos sila sa wall ng karinderya doon nga ako natakot kasi yung mga kausap kong bata ay multo pala.”

Misteryo: “Pero hindi ka naman nila tinakot? Nagulat ka lang at na-realize mo ghosts pala sila.” Dulce: “Yes ganun nga. Now andyan pa rin sila normal lang. Wala akong problem sa kanila. Saka hindi naman sila nakakaistorbo sa karinderya at suwerte sila kasi dumami ang customer ko•”

