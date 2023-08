Mga kabataang naglalaro ng basketball, volleyball nagsama sa isang court, kagulo na!

Minsan na lang kung makita natin ang mga kabataan na lumalabas at naglalaro.

Kadalasan kasi, hawak na ng mga ito ang kani-kanilang gadget at busy na sa mga online games. Ngunit kapag lumabas ang mga ito, talaga namang nagkakagulo ang buong barangay sa saya at aliw sa mga trip ng kabataan.

Gaya na lang ng isang aliw na video na ini-upload ng page na ‘Anything goes on JIM’ kung saan kita pa rin ang saya ng mga kabataan dahil sa pagsasama ng mga ito sa isang court habang naglalaro ng volleyball at basketball.

Makikita sa video na habang naglalaro ang mga kalalakihan ng basketball sa isang maliit na court, nasa gitna naman ang mga beki na naglalaro ng volleyball.

Kaya ang ending, hindi na magkaintindihan kung ano nga ba at sino ang mga naglalaro! Nagkagulo na nga sa court na kahit mismo ang mga nanonood, lito kung saan babaling ng tingin.

Kaya naman pati mga netizen, nagkagulo na rin sa pag-comment at pagtawa sa pambihirang ganap ng mga kabataang nagtipon sa video.

“Dapat meron pang naglalaro ng chess sa gitna,” sabi ni Cy.

“Kala niyo papatalo kami ‘di pwede yun HAHAHAHA,” aliw na sabi ni Louis.

“Remix yung laro,” saad naman ni Siyak.

Umabot na sa higit 700k views ang nasabing video ng mga kabataan na ginawang multi-purpose ang court. Ikaw, makiki-remix ka rin ba sa kanila? Comment na! (MJ Osinsao)