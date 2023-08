Man’s best friend! Doggy playmate ni chikiting

Sa super cute at maasahan bilang bantay ay talaga namang ‘di kataka-taka na bansagan sila bilang man’s best friend. ‘Yan din ang ganap ng aso na ito sa TikTok na naging playmate ng isang chikiting.

Pinost ito ng LOVE PETS TV (@Lovepets.tv) sa kanilang account kung saan mapapanood ang isang bata na kasa-kasama ang alaga nitong doggy.

Sa unang parte ng video, mapapanood na nakasakay silang dalawa sa laruang motor habang nakayakap pa ang aso sa likod nito. Angkas yarn?

Samantala, sa sumunod na parte nito ay nakasakay naman sila sa kulay pula na laruang sasakyan o car kung saan magkatabi na silang dalawa sa front seat.

Bakas ang pagiging komportable nilang dalawa na tila mag-best friend talaga kung titingnan.

Kumalap ito ng daan-daan libong views at sandamakmak na komento mula sa mga netizen na nacute-tan sa doggy at chikiting.

Gaya na lamang ni @evangelinecortez2, aniya, “Oh my so cute together. Best buddy.” (Moises Caleon)