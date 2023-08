Mahalagang mga tanong

Sa nakaraang mga araw, paulit-ulit lumalabas ang mga tanong ni Retired Brigadier General at dating Acting Secretary ng DICT na si Eliseo Rio, Jr. tungkol sa proseso ng transmission ng boto noong eleksyon ng Mayo 2022.

Isang masusing pagsusuri ang ginawa ni Rio at ng kanyang team sa mga reception logs sa Comelec server at nagtaka sa bilis ng pasok ng resulta sa gabi ng Mayo 9. 2022. Sa loob lamang ng isang oras at kalahati matapos magtapos ang botohan, mas mataas pa sa 53 porsyento ng mga resulta ay naipadala na ng mga precinct sa Comelec server. Ayon sa batas, may siyam na hakbang na kailangang gawin ang bawat Board of Election Inspectors, kasama na ang pag-print ng walong kopya ng election returns, bago magsagawa ng transmission ng resulta, kaya nagtataka si Rio sa bilis ng naging proseso.

Batay rin sa kanilang pagsusuri sa mga datos, may natagpuan silang mga di-pangkaraniwang kaganapan sa pag-transmit ng mga resulta. Ipinakita niya ang paggamit ng isang hindi kilalang internet protocol address (IP 192.168.0.2) na ginamit para sa transmission ng mga resulta. Ayon kay Rio, labag ito sa batas.

Hanggang sa kasalukuyan, wala pang buo at malinaw na tugon ang Comelec sa mga katanungang ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Mahalaga itong mga tanong na kailangang mabigyang liwanag ang mga mamamayan.

Ang mga isinulong ni Rio na mga tanong ay mahalaga para sa kalidad at integridad ng mga halalan sa hinaharap. Ito ay hindi na lang tungkol sa resulta ng eleksyon noong 2022. Ito ay ukol sa kakayahan ng ating kasalukuyang sistema ng automated na eleksyon na mapanatili ang integridad ng ating mga boto, at tunay na maitaguyod ang ating desisyon sa eleksyon.

Hindi lang ito ukol sa anumang panig sa pulitika. Ito ay ukol sa pangkalahatang interes natin bilang mamamayan na tiyakin na ang mga eleksyon ay malinis at tapat. Sa kabila ng ating mga iba’t ibang panig at paniniwala, mayroon tayong pangkalahatang interes na siguruhing ang bawat boto ay mahalaga at hindi nababalewala.

Kung may mga pag-aalinlangan sa sistema, ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa kredibilidad ng buong proseso. Kailangan nating matiyak na ang bawat boto ay bilang at may halaga, at hindi lamang isang teknikal na pagtatapos ng proseso.

Sa huli, si Rio ay isang halimbawa ng isang mamamayan na nagmumungkahi ng mga tanong na mahalaga para sa ating demokrasya. Ang pagtukoy sa mga potensyal na isyu ay hindi lamang isang hakbang tungo sa mas mahusay na sistema ng eleksyon, kundi isang pagsiguro na ang bawat isa sa atin ay may boses at nagsusumikap para sa isang malinis at tapat na halalan.