Lovely nahirapan sa maternity pictorial

Malapit nang isilang ni Lovely Abella ang first baby nila ng mister niyang Benj Manalo. Kailan lang ay nagkaroon ito ng maternity photo shoot na pinost niya sa Instagram.

Kahit daw hirap kumilos si Lovely, pinagbigyan niya ang hiling ni Benj at ng kanyang anak na si Crisha na matuloy ang photo shoot bago ito manganak.

“Maternity Shoot Highights. Thank you so much sa napakaganda kung shoot na to yesterday, di ko na sana itutuloy dahil medyo nahihirapan na din ako, pero dahil na push ako ng Daughter @crishakaye_ at Husband @benj ko super natuwa ako sa outcome. Praise God for giving me strength na magawa lahat ng layout. Super Thank you sa lahat ng nakasama ko yesterday at tumulong sakin para mapaganda ako,” caption pa niya.

Naikuwento nga noon Lovely na naging maselan ang pagbubuntis niya kaya sa first and second trimester ay pinagbawalan siya ng kanyang doktor na ma-stress at mas makakabuti na bedrest lang siya para maging safe ang baby nito.

Excited na si Lovely na makita na ang baby nila ni Benj. Noong magkakilala ang dalawa, may kanya-kanya na silang anak mula sa dati nilang partners.

Naging inactive pareho sa showbiz sina Lovely at Benj dahil naging successful ang kanilang online business. Nakapagpatayo sila ng building kunsaan nagbibigay sila ng seminars at nagtuturo sila kung paano maging mahusay na online seller. (Ruel J. Mendoza)