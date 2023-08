Locsin tinalagang special envoy sa China

Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Ambassador Teodoro Locsin Jr. bilang Special Envoy for Special Concerns sa Peoples Republic of China.

Inilabas ng Presidential Communications Office ang anunsiyo sa bagong appointment ni Locsin ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil, mananatili sa kanyang kasalukuyang posisyon si Locsin bilang Philippine Ambassador to the United Kingdom at Ireland, at dagdag lamang ang bagong appointment nito para maging special envoy to China para sa special concerns.

Si Locsin ang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng Duterte admi­nistration at matapang sa pagharap sa mga usaping may kinalaman sa panlabas na isyu ng bansa.

Nitong nakalipas na linggo ay naging mainit ang debate ng mga mambabatas at iba’t ibang sektor dahil sa patuloy na panggigipit ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. (Aileen Taliping)