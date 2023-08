Leyte Colleges walang dungis sa ROTC Games

ILOILO CITY — Bumalikwas ang Leyte Colleges (LTC) sa malamyang simula para pabagsakin ang Salazar Colleges of Science and Institute of Technology (SCSIT), 19-25, 25-22, 25-23, 25-16, upang umabante sa women’s volleyball semifinals ng 2023 Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Games Visayas Leg sa University of San Agustin Gymnasium, Miyerkoles, Agosto 16.

Mabagsik sa kanilang unang dalawang straight-set victories, tila nanlamig naman ang Tacloban spikers kontra Cebuana cadets, na nangabog agad sa unang set sa pangunguna ni Ronamie Capuras.

Sa kabutihang-palad, nakarekober ang Leyte volleybelles sa pamumuno ni Sig Dacillo para angklahan ang koponan sa malinis na 3-0 kartada, isang panalo na lang ang kulang para sa ticket sa national finals sa Oktubre.

“Maging kalmado lang, maging ready at alert ‘yun lang ang kailangan at i-observe kung paano ang takbo ng bola,” kwento ni LTC head coach Bob Montejo pagkatapos ng laro.

Sa ikalawang sunod na asignatura, kumamada sa LTC si Dacillo na may 13 points para balewalain ang 16 marka ng kalaban na si Capuras.

