Kristel Fulgar tsinuging host: Karen Bordador pinag-initan, binash

Usapan ngayon sa online world ang pag-iyak ni Kristel Fulgar sa kanyang vlog na parang batang inagawan ng lollipop matapos hindi matuloy ang kanyang hosting gig sa Manila fan meeting ni Seo In-Guk.

Isang iHeartrider kasi si Kristel, tawag sa international fans ng South Korean actor na si Seo In-Guk, at dream come true nga para sa kanya ang mag-host ng fan meeting nito sa Manila.

Pero sa mismong araw ng event, ibinihagi niya sa kanyang Instagram account ang malungkot na balita na hindi na siya ang magho-host dahil sa ‘unforeseen circumstances’ at ang naging desisyon daw ay ‘beyond our control’.

Sa kanyang latest vlog na may title na ‘What happened at the Seo In Guk Fan Meeting in Manila’, ay ikinuwento niya ang tunay na nangyari sa araw na iyon.

“Andito na ‘ko 7 AM — nag-rehearse — and then eventually, sinabihan ako ng Korean technical director [from HY Official] na hindi na raw ako ang magho-host,” sey ni Kristel sa vlog.

Pag-amin din niya na hindi niya forte ang hosting at hindi siya sanay to give her all kapag rehearsal.

“So, kung nakulangan sila sa energy do’n sa rehearsal, sabi ko po, I would do my best,” dagdag pa ni Kristel.

Kahit hindi siya natuloy sa pagho-host ay winner pa rin ang pagpa-fangirling niya dahil na-meet pa rin niya si Seo In-Guk at niyakap pa siya nito dahil nga sa nangyari.

Samantala, dahil sa vlog ni Kristel ay binash ng netizens at fans niya ang pumalit na host sa fan meeting na si Karen Bordador.

Pumalag naman si Karen sa mga natanggap niyang pamba-bash sa kanya.

“After receiving mean and baseless IRRATIONAL hate I didn’t deserve… now what? So easy to point fingers but naturally no accountability taken. Damage is done! Karma comes in many forms. Hope you learned something. God bless,” tweet niya.

Lesson ito para kay Kristel at sa ibang live event host na dapat sa rehearsal pa lang ay ibigay mo na ang best mo.

Nakakaloka naman kasi si Kristel, naturingang fan ng Hallyu (Korean wave) at nag-aral sa South Korea pero hindi aware sa standards ng mga South Korean sa pagtatrabaho?

Sa ngayon ay deadma pa rin si Kristel sa pakiusap ng ilang netizens na pagsabihan ang kanyang fans na huwag atakehin si Karen. Haaaist! (Byx Almacen)