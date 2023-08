Klay Thompson maaga nagpagpag ng kalawang

WALANG inaaksayang oras ang four-time champion at sharpshooter ng Golden State Warriors na si Klay Thompson.

Ilang linggo pa bago magsimula ang training camp para sa 2023-2024 season ay nagpa-practice shooting na ito kasama ang mga kapwa NBA player na sina Kevin Love at Kevin Porter, Jr. sa New York.

Kinapos ang Warriors na makaabot sa NBA Finals sa nagdaang season nang sipain ng Los Angeles Lakers, 4-2, sa Western Conference semifinals.

Galing sa matagal na rehabilitasyon si Thompson bago bumalik sa paglalaro at tinulungan ang mga kakamping sina Steph Curry at Draymobd Green sikwatin ang kanilang fourth NBA championship taong 2022.

“A veteran member of the Golden State Warriors has been putting in work over the summer. In a recent video shared by NBA skills coach Chris Brickley, Klay Thompson was spotted getting in a workout with a couple of other NBA players in New York,” ayon sa artikulong lumabas sa Yahoo Sports.

Sa nagdaang 2022-2023 NBA season, kumamada ang 33-anyos na si Thompson ng 21.9 points, 4.1 rebounds at 2.4 assists sa 43.6 field goal shooting percentage.

Sina Thompson at Love ay magkababata at kapwa naglaro ng Little League sa Oregon.

(Abante Sports)